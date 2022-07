Ravezzani: «Eriksen, mi aspettavo altro per l’Inter e i suoi tifosi»

Fabio Ravezzani ha commentato le prime parole di Christian Eriksen come nuovo giocatore del Manchester United (vedi articolo). Soprattutto per quanto riguarda i (pochi) pensieri dedicati all’Inter e ai suoi tifosi.

POCA RICONOSCENZA – Fabio Ravezzani punta il dito contro Christian Eriksen e il suo comportamento. Il danese, fin dal suo addio all’Inter, non ha mai particolarmente rivolto pensieri alla sua ex squadra e agli ex tifosi. E proprio su questo si è soffermato – sul suo profilo Twitter ufficiale – il direttore di TeleLombardia: “Per come è stato amato dai tifosi Inter, rispetto al poco che ha fatto, mi sarei aspettato qualche esternazione di riconoscenza in più“.