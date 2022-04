Ravezzani contro Sala: «Stadio? Faccia suo mestiere, non talk show!»

Fabio Ravezzani si è espresso duramente contro il Sindaco di Milano Beppe Sala, dopo le sue ultime dichiarazioni sul tema San Siro e nuovo stadio (vedi articolo). Il Direttore di TeleLombardia ha fatto il punto della situazione attraverso il suo profilo Twitter ufficiale.

VALUTAZIONI – Fabio Ravezzani si è espresso così sul Sindaco di Milano, sul tema legato al nuovo Stadio di Inter e Milan: «Dite a Sala che un Sindaco viene eletto perché prenda decisioni strategiche sulla città dopo aver valutato pro e contro. Non per organizzare dibattiti pubblici che non porteranno mai ad alcuna decisione. Faccia il suo mestiere, di talk show ce ne sono già abbastanza».