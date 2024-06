Ravezzani duro: «Calhanoglu resta solo col rinnovo? Da professionisti…»

Il caso Calhanoglu sta ovviamente monopolizzando i discorsi di mercato legati all’Inter in questi giorni. Ravezzani non sta dalla parte del turco, contestando la ricostruzione secondo cui il centrocampista rimarrebbe solo in caso di rinnovo.

CONTRATTO LUNGO – Hakan Calhanoglu ha rinnovato un anno fa, diventando uno dei giocatori più pagati dell’Inter. L’accordo ufficializzato lo scorso 5 luglio ha portato il centrocampista a legarsi con il club fino al 30 giugno 2027, blindandolo almeno a livello teorico. Sì, teorico, perché ora con l’interesse del Bayern Monaco si parla di volontà del giocatore di voler prolungare di nuovo di un altro anno. Ovviamente con un altro cospicuo aumento del suo ingaggio.

Calhanoglu-Inter, a Ravezzani non piace il teatrino sul contratto

REAZIONE NEGATIVA – È chiaro che non si può pretendere un rinnovo di contratto ogni volta che arriva un’offerta, soprattutto se non si è nemmeno così decisi ad accettarla. “In sintesi Calhanoglu dice all’Inter: mi vuole il Bayern Monaco ma resto volentieri se mi ritoccate l’ingaggio e lo prolungate fino al 2028. Una cosa tra professionisti”, ha scritto il giornalista Fabio Ravezzani su Twitter. Contestando la ricostruzione e la volontà del centrocampista di rimanere a Milano “solo” in caso di nuovo contratto.