Ravezzani: «Duda simulazione vergognosa! Finge per fermare l’Inter»

Duda ha provato a fare il furbo e – per fortuna – non ha avuto a favore un fallo che ora tutti i non tifosi dell’Inter pretendono venisse sanzionato. Ravezzani porta con sé delle immagini che mostrano come non sia certo una gomitata di Bastoni.

C’È VERITÀ E VERITÀ – Fabio Ravezzani ribalta la prospettiva, in tutti i sensi: “Non è gomitata, ma Alessandro Bastoni aspetta Ondrej Duda e a palla distante gli rifila una spallata. Resta il fallo (sciocco) ma va detto che la simulazione di Duda è vergognosa. Finge di essere stato colpito al volto per formare l’azione Inter. Certamente da questa prospettiva non si vede che anche l’avambraccio di Bastoni cerca e colpisce Duda. Resta spalla e avambraccio insieme, resta fallo, resta la simulazione di Duda nell’accentuarne le conseguenze”.

Da qui anche le immagini da una prospettiva non mostrata in TV.