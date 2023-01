Ravezzani: «De Ketelaere come Bergkamp! Nell’Inter inspiegabilmente…»

De Ketelaere non riesce a ingranare nel Milan e il suo caso fa ovviamente molto discutere gli addetti ai lavori. Ne ha parlato anche Ravezzani che ai microfoni di TMW Radio fa un paragone con il Bergkamp dell’Inter

PARAGONE – Charles De Ketelaere da quando è al Milan non è mai riuscito a incidere e dunque il suo caso fa discutere gli addetti ai lavori. A dire la sua è anche Fabio Ravezzani che paragona il belga al Dennis Bergkamp visto all’Inter: «Senza carattere? Facile arrivare a questa conclusione, è così evidente. Io vado orgoglioso della mia definizione, vale a dire implume. Poi magari gli verranno le penne. Sai chi mi ricorda in minima parte? Ma in questo caso parliamo di un fuoriclasse: Bergkamp. L’olandese nell’Inter in maniera inspiegabile, perché poi giocò benissimo nell’Arsenal, non riuscì ad ambientarsi. Chiaramente parliamo di un profilo enormemente superiore a De Ketelaere però a volte ci sono queste situazioni».