Ravezzani: «Crisi Juventus, manca CR7. Servirebbe uno come Lukaku»

Fabio Ravezzani parla della crisi Juventus indicando in CR7 una delle cause e in uno come Lukaku una delle necessità dei bianconeri

TWEET – Questi i messaggi su Twitter da parte di Fabio Ravezzani sulla crisi Juventus, dopo il KO contro il Benevento. “In sintesi, la mia opinione sulla crisi Juve: tutto nasce dalla giubilazione di Marotta e operazione Cr7. Poi l’idea dei 40enni al potere e la presunzione di essere comunque più bravi degli altri dopo tante vittorie. Pessima programmazione allenatori: presi all’ultimo minuto. Se poi dobbiamo andare più a fondo sulla Juve, manca Cr7. È uno straordinario finalizzatore, ma bisogna portargli palla fino al vertice dell’area. Servirebbe invece un uomo squadra come Lukaku che trascina tutti da centrocampo in su. Le punizioni sono l’immagine più emblematica“.