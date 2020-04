Ravezzani: “Coronavirus, decisione Belgio sul calcio stupida! UEFA…”

Ravezzani è intervenuto in collegamento su “Top Calcio 24”. Il direttore di “Mediapason” si è espresso sulla decisione della federazione belga di chiudere la stagione causa emergenza Coronavirus (vedi articolo) in contrasto con l’opinione della UEFA (vedi articolo)

EMERGENZA CORONAVIRUS – Chiaro il pensiero di Fabio Ravezzani: «La decisione presa dalla federazione belga è assolutamente stupida. Mi stupisce anche che qualcuno si sia compiaciuto. Ma che fretta hanno di far finire il campionato in Belgio? Io non lo capisco. Oggi c’è uno spettro che grava sul calcio e su tutti noi, cioè che non si riesca a riprendere. Il rischio è concreto. Non vedo perché la federazione belga non possa fare come fanno tutte le altre federazioni e come suggerisce l’UEFA. Aspettiamo fino all’ultimo momento con la speranza di poter ripartire. Aspettiamo il 20 maggio, oggi siamo soltanto al 3 aprile».