Ravezzani: «Conte ha dato dei pezzenti all’Inter! Inzaghi vinto di più»

Dopo la qualificazione dell’Inter in finale di Champions League, Fabio Ravezzani non ha risparmiato un pensiero su Antonio Conte. Paragonando il suo lavoro in nerazzurro con quello di Simone Inzaghi.

CONFRONTO – Fabio Ravezzani non risparmia un pensiero su Antonio Conte dopo il passaggio dell’Inter in finale di Champions League. Questo il suo pensiero su Twitter: “Conte ha mollato l’Inter dando dei pezzenti a tutti e sbattendo la porta. Inzaghi in due anni ha vinto più di lui con una squadra indebolita. Conte con una squadra piena di soldi (Tottenham) non ha vinto nulla. Ma Inzaghi è un fesso, Conte un genio…“.