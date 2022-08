Ravezzani: «Conte, Inter ha ottenuto risultati migliori in Europa senza lui»

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato di alcune squadre allenate dal tecnico Antonio Conte, tra cui l’Inter.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, su Antonio Conte. “Conte ha allenato Juve, Chelsea, Inter e Tottenham. Di tutte si è lamentato pubblicamente sostenendo che non avessero abbastanza denaro per accontentare le sue richieste. Tutte hanno ottenuto risultati migliori in Europa senza lui“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani