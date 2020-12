Ravezzani: “Conte, discorso condivisibile. Ma una cosa non tollerabile!”

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di “TeleLombardia”, attraverso il suo account “Twitter” ufficiale ha voluto commentare le parole di Antonio Conte in conferenza stampa (vedi articolo). Come spesso accade, non è mancato un attacco nei confronti del tecnico nerazzurro riguardo a quanto detto.

NON TOLLERABILE – Secondo Fabio Ravezzani, il discorso in conferenza stampa di Antonio Conte è condivisibile. Ma c’è qualcosa che al direttore di “TeleLombardia” non è andata giù. Queste le sue parole, affidate al suo profilo ufficiale “Twitter”: “Conte ha fatto un discorso ragionevole e in gran parte condivisibile. Ma tirare in ballo il Covid per giustificare l’eliminazione in Champions, quello no. Non è tollerabile”.