Ravezzani convinto: «Calhanoglu resta? Un rischio per l’Inter!»

Fabio Ravezzani ha indicato il suo punto di vista in merito alla possibile partenza di Hakan Calhanoglu dall’Inter. Di seguito la sua visione.

IL RAGIONAMENTO – Fabio Ravezzani si è così espresso a TMW Radio sul caso Calhanoglu: «Mi pare che il danno ormai sia stato fatto, l’Inter ha messo all’indice Calhanoglu attraverso il suo capitano e il suo Presidente. Il turco ha risposto dicendo che Lautaro Martinez è tutto ‘chiacchiere e distintivo’. Se adesso il Galatasaray dice ‘abbiamo scherzato’, la brutta figura la fa il calciatore che ha compiuto una serie di gesti per rompere con l’Inter. L’allenatore del Galatasaray dice che per loro è più importante Osimhen di Calha… forse è una tattica per abbassare il prezzo. Se lui rimanesse, nello spogliatoio la situazione sarebbe problematica».