Ravezzani: «Benfica-Inter pezzo di storia. 0-2 senza attaccanti»

Nel suo commento per il canale YouTube di QSVS, Fabio Ravezzani ha sottolineato tutta la bravura dei nerazzurri in Benfica-Inter. Il direttore di TeleLombardia ha inoltre menzionato alcuni dei giocatori che, secondo lui, si sono distinti maggiormente.

PEZZO DI STORIA – Questa l’analisi di Fabio Ravezzani su Benfica-Inter di martedì: «Comunque andrà a finire l’avventura dell’Inter in Champions League, rimarrà nella storia la straordinaria vittoria sul Benfica. Vincere così, dando dimostrazione di una partita giocata ad armi pari, è qualcosa che scrive una pagina di storia. Per come è maturata è stata una vittoria straordinaria, anche senza puntare sugli attaccanti. Certo, anche Inzaghi ha le sue responsabilità, ma pure ieri si è visto un attacco ininfluente. Lautaro Martinez è in una grossa difficoltà che non avevamo mai visto prima. Dzeko è evidentemente molto stanco. Il centrocampo è stato straordinario, con un Brozovic risorto»

MENZIONI – Ravezzani ha poi menzionato alcuni giocatori che, secondo lui, si sono distinti in Benfica-Inter: «Dumfries finalmente è tornato capace di essere importante e di creare situazioni pericolose. Non ha fatto una partita memorabile, ma è stato un’arma in più. Una menzione va anche a Barella, che ha dato non solo tanta qualità ma anche tanta quantità. Va poi detto che Bastoni ha fatto una partita bellissima, con due cross bellissimi a dimostrazione che un difensore moderno deve saper anche proporre e mandare in area dei palloni spesso determinanti».