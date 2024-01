Ravezzani: «Bastoni-Duda, no gomitata: la nostra ricostruzione»

Fabio Ravezzani ha parlato del discusso contatto tra Bastoni e Duda poco prima del gol del 2-1 segnato da Frattesi in Inter-Verona.

RICOSTRUZIONE – Queste le parole di Fabio Ravezzani su Twitter. “Per chi non avesse seguito QSVS sabato, la nostra ricostruzione in diretta di Duda–Bastoni è stata: non gomitata, ma colpo con spalla e avambraccio. Fallo non in azione di gioco, ma Duda accentua molto. Mi pare che, 2 giorni e molte moviole dopo, non avessimo sbagliato“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani