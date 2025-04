Ravezzani sicuro: «Barella titolare in tutte le squadre del mondo!»

Fabio Ravezzani esalta le qualità di Nicolò Barella e non solo nella sua lunga analisi della vittoria dell’Inter contro il Bayern Monaco su TMW Radio.

GIUDIZIO – La vittoria di Monaco di Baviera ha trasmesso grandissima fiducia. Fabio Ravezzani si esprime così: «L’Inter può arrivare fino in fondo in Champions League? Dipende tutto da una serie di fattori. L’Inter può farlo ma tra le otto che ci sono in corsa ad oggi la metterei tra 4° e 5° posto come chance. Io dico il Barcellona al primo posto. Cosa ha dato Inzaghi alla sua squadra? Ha dato la misura, la gestione, l’equilibrio e la credibilità che solo un grande allenatore riesce a dare ai suoi giocatori. È un gruppo che crede in se stesso, crede nell’allenatore e nelle sue scelte». Poi Ravezzani ha parlato di Barella.

Barella, Ravezzani lo vede nelle top mondiali!

GIOCATORE – Ravezzani esalta il centrocampista nerazzurro: «Barella a che livello è arrivato? È un calciatore fantastico, completo, un centrocampista assoluto. Tutto quello che fa, lo fa benissimo. E’ un mediano, un incursore con tecnica straordinaria, visione di gioco, mira. Credo che sia uno dei più grandi centrocampisti che l’Italia abbia mai avuto, forse il più grande degli ultimi 20 anni. Pirlo è stato meraviglioso, ma Barella lo puoi mettere in qualsiasi squadra al mondo ed è titolare»