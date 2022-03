Ravezzani attacca: «San Siro, non ho pregiudiziali. Ma Sala arrogante»

Andrea Ravezzani ha commentato con durezza le dichiarazioni del Sindaco di Milano Sala in merito a San Siro e alla questione stadio nuovo di Inter e Milan

SITUAZIONE DESOLANTE − Critico Ravezzani su Twitter nei confronti delle parole di Sala sulla questione stadio di Inter e Milan (vedi articolo): «Premesso: non ho pregiudiziali su San Siro. Milano sta crescendo in modo esponenziale per merito di amministrazioni precedenti. Da anni tutto ristagna intorno a dibattiti politici infiniti. Ma che il sindaco con arroganza dica: Milano ha anche altro a cui pensare è desolante».