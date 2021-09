Ravezzani: «Atalanta, giusto annullare il 3. Ma Handanovic imperdonabile»

Fabio Ravezzani – direttore di TeleLombardia – ha commentato l’episodio nel finale di Inter-Atalanta, con l’annullamento del terzo gol dei bergamaschi. Lanciando anche una critica a Samir Handanovic.

ERRORE IMPERDONABILE – Il giorno post Inter-Atalanta continua a essere pregno di elementi da analizzare. Come il terzo gol degli orobici, giustamente annullato dopo un controllo al VAR. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato in questo modo l’episodio attraverso il suo profilo Twitter ufficiale: “Per inciso, sacrosanto annullare il terzo gol dell’Atalanta, ma Handanovic è imperdonabile per quel folle rinvio nel tentativo di evitare il corner. In questi casi se non ti aiuta almeno l’esperienza diventa grave sbagliare”.