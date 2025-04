Ravezzani: «Agnelli, fatta una cavolata. Marotta architetto di quest’Inter!»

Fabio Ravezzani ha commentato la qualificazione dell’Inter alle semifinali di Champions League: il giornalista ha posto l’accento sul ruolo di Marotta in questo e in altri traguardi raggiunti dai nerazzurri.

LA GUIDA – Fabio Ravezzani non ha dubbi sulla figura dietro la quale si cela la crescita dell’Inter nelle ultime stagioni, ossia il Presidente Giuseppe Marotta. Il giornalista, nel corso di un’intervista rilasciata a TMW Radio, ha infatti sottolineato il valore della presenza del numero uno nerazzurro per i successi conseguiti dai meneghini in questi anni: «Probabilmente Agnelli si sta rendendo conto dell’enorme cavolata data dall’aver mandato via Marotta, il vero architetto di questa Inter. Da Conte in poi, sono arrivati Scudetto, finale di Champions e altre coppe. Il grande tessitore è Marotta».

Ravezzani sul finale di stagione in Serie A: Inter di Marotta e Napoli di De Laurentiis a contendersi lo scudetto

LO SCENARIO – Ravezzani ha poi proseguito indicando il suo punto di vista sulla corsa scudetto: «Ritengo che il Napoli non le vincerà tutte. Tenendo conto di alcuni fattori, come l'adrenalina, l'autostima in più e la stanchezza che patirà l'Inter, vedremo a che punto si trova questa squadra. I nerazzurri devono giocare almeno 8 partite, con la possibilità di arrivare ad 11 (in caso di avanzamento all'ultimo turno delle Coppe, ndr.)».