Ravezzani si sbilancia: «Inter e Juventus favorite. Mi piace il Napoli»

Fabio Ravezzani, in merito all’inizio del campionato, ritiene che le squadre favorite per la vittoria finale siano sempre Inter e Juventus, con grande attenzione per il Napoli

GRIGLIA − Questo il tweet di Ravezzani sull’avvio della Serie A: «L’ultimo campionato è finito con 4 squadre in volata all’ultima partita per 3 posti, segno che si equivalevano. Difficile fare pronostici adesso. A me sembra che Inter e Juve siano favorite. Poi le altre della scorsa stagione più Roma e Lazio. Tra tutte, mi piace il Napoli».