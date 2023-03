Ravenna: «Lukaku non lo terrei, Conte? È un grande allenatore»

Luca Ravenna ha parlato a Radio Sportiva riguardo la stagione dell’Inter oltre che di mercato, trattando i temi Lukaku e Conte.

MISTER – Luca Ravenna ha detto la sua riguardo il futuro di Romelu Lukaku, oltre che quello della panchina dell’Inter: «Lukaku prende più milioni dei gol che ha fatti in stagione. Io onestamente non lo terrei l’anno prossimo. Dieci milioni all’anno sono troppi. Sono rimasto troppo deluso da ciò che è successo due anni fa. Conte? È un grande allenatore, ci ha fatto vincere un grande Scudetto. Tendenzialmente non sono un amante delle minestre riscaldate. Finché Inzaghi è l’allenatore dell’Inter, il mio mister è lui».

BENFICA – Ravenna ha poi continuato, parlando della stagione dell’Inter finora: «In Campionato sono arrivate nove sconfitte i 27 partite. Vuol dire che ogni tre domeniche chi gioca la schedina sa cosa fare. Forse può derivare dallo Scudetto perso lo scorso anno. In Champions incredibilmente è venuto fuori un altro carattere. Benfica? Io ero allo stadio nel Derby di Coppa Italia quando Joao Mario divorò quel gol. Spero che le maledizioni che tutti gli hanno tirato lo blocchino contro di noi. Il Benfica gioca un bel calcio, sono felice però di aver rivissuto queste emozioni. Come tutti ero terrorizzato dall’ipotesi di un Derby di Champions, spero non succeda di nuovo».