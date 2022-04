Ravanelli sicuro: «Scudetto, il Milan ha una cosa che altre non hanno!»

Ravanelli, ex giocatore della Juventus, intervenuto in collegamento video con lo studio di Sky ha parlato della vittoria dell’Inter contro i bianconeri e della condizione fisica della squadra allenata ad Simone Inzaghi. Anche se a detta sua la squadra favorita per lo scudetto resta il Milan.

LOTTA AL VERTICE – Fabrizio Ravanelli su Sky Sport ha parlato della lotta scudetto e del momento dell’Inter: «Vincere a Torino è una bella iniezione di fiducia per Simone Inzaghi e la sua squadra. Barella e altri centrocampisti poco brillanti? Si vede che sono stanti. Tanti giocatori dell’Inter soffrono la loro condizione fisica e le tante partite giocate, c’è stato poco turnover da parte di Inzaghi, in certe partite poteva gestire meglio i cambi. Io per lo scudetto credo nel Milan, sono convinto che contro il Torino possa fare una grande partita. Ha una mentalità che lo porterà a vincere il campionato. Milan sfavorito per gli altri? Perché forse a livello di giocatori individuali è quella che è inferiore alle altre, e questo è un merito di Stefano Pioli».