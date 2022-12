Ravanelli: «Se l’Inter vince contro il Napoli può riaprire il discorso scudetto!»

Ravanelli pensa al ritorno in Serie A di gennaio e alla situazione di alcune squadre. In particolare, l’allenatore si sofferma sullo scontro diretto tra Inter e Napoli che aprirà la stagione 2023 del campionato. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva.

DISCORSO APERTO – Fabrizio Ravanelli parla di Inter-Napoli (vedi articolo), scontro diretto che aprirà il campionato a gennaio. Intervenuto nel corso della trasmissione di Radio Sportiva, l’allenatore afferma: «Nelle prime giornate di Serie A ci saranno delle sorprese secondo me. Non è detto che le grandi confermeranno di essere superiori alle squadre di bassa classifica. Il Napoli è impressionante, ha sorpreso tutti quanti. Ci potevamo aspettare che arrivasse in alto, ma non così tanto. Al ritorno ci sarà subito un big match importantissimo. Se l’Inter dovesse vincere potrebbe, in parte, riaprire il discorso. Se, invece, dovesse vincere il Napoli continuerà la marcia per la vittoria del campionato. Se i partenopei dovessero battere l’Inter sarà difficile avvicinarli, anche se c’è tutto un girone di ritorno da fare». Così Ravanelli sul futuro della Serie A e delle due big, Inter e Napoli.