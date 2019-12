Ravanelli: “Scudetto lotta a 3, Inter cresce. Lukaku e Lautaro Martinez…”

Il “Corriere dello Sport” ha intervistato Ravanelli. L’ex attaccante ha parlato di Inter nella lotta scudetto, soffermandosi anche su Lukaku e Lautaro Martinez.

LOTTA SCUDETTO – Di seguito l’intervista di Fabrizio Ravanelli: «La Juve se la gioca alla pari con l’Inter, la Lazio è appena appena un gradino sotto. La lotta è a tre, andrà avanti fino alla fine. I primi 4 mesi di campionato sono stati strepitosi. L’unica macchia, per Inter e Lazio, è stata l’uscita dalla Champions e dall’Europa».

FORZA MENTALE – «L’Inter, fisicamente e mentalmente, è in crescita, non molla mai. La Juve è la solita Juve, anche se ha cambiato filosofia di gioco. Anche la Lazio ha imparato a crederci fino all’ultimo, a Cagliari ha vinto nei quattro minuti finali del recupero, è stata fortunata, graziata dai sardi, più volte hanno mancato il raddoppio, ma la squadra ha spinto fino alla fine. La Lazio in passato si lasciava andare, ha compiuto un grande passo in avanti».

COPPIA D’ATTACCO – «Lautaro sta facendo un campionato fuori da ogni logica, sta dimostrando di essere un grande campione, un trascinatore. Lukaku sta rispettando i suoi canoni, è un attaccante di peso come piace ad Antonio, ha fatto i suoi gol importanti. E’ nata una coppia ben assortita».

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone