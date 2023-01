Ravanelli: «Il prossimo derby Inter-Milan? Gli sfottò daranno l’adrenalina!»

Due settimane al prossimo derby Inter-Milan, quello della ventunesima giornata di Serie A. Ravanelli, da Pressing Serie A su Italia 1, prevede una stracittadina infuocata dopo quanto avvenuto nella Supercoppa Italiana.

CLIMA ACCESO – Fabrizio Ravanelli crede alle voci sul Milan che abbia affisso le frasi dell’Inter dopo la Supercoppa Italiana (vedi articolo): «Assolutamente sì. Anche noi, in finale di Champions League, avevamo affisso l’intervista di Louis van Gaal che diceva di non sapere chi avrebbe vinto ma che sapeva che la coppa sarebbe tornata nel suo aereo. L’avevamo affisso alla Borghesiana, ogni volta che entravamo all’allenamento prima della Champions League ricordavamo quell’intervista. Magari adesso Zlatan Ibrahimovic veramente l’ha messo… Prevedo una partita molto tirata e molto combattuta, spettacolare, ma anche una partita molto maschia. Questi sfottò ti danno l’adrenalina per arrivare nei contrasti a denti stretti e spalla forte, per far capire all’avversario che ci sei. Non dico per far male, ma per entrare in maniera decisa».