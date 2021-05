Ravanelli: «Pasillo Juventus? Bisogna rendere onore a Conte e all’Inter»

PARTITA VERA – Ravanelli ha poi fatto un paragone tra la Juventus che eliminò l’Inter dalla Coppa Italia e quella di oggi: «La Juventus con il Sassuolo ha fatto veramente poco, siamo stati fortunati perché abbiamo trovato il solito Gigi Buffon che ha parato anche un rigore. Non abbiamo visto la Juventus che ha eliminato l’Inter in Coppa Italia. Lì Matthijs de Ligt aveva vinto i duelli in continuazione con Romelu Lukaku , Adrien Rabiot aveva vinto tutti i duelli con Nicolò Barella che rimbalzava contro il suo fisico straripante. Quella Juventus non l’abbiamo più vista. Questa sarà una partita vera, l’Inter scenderà in campo con una grande garra e una grande voglia di rivalsa, sarà sicuramente così anche per il carattere dell’allenatore. I nerazzurri non arriveranno a Torino scarichi, anzi, sarà totalmente il contrario».

