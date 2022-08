Ravanelli: «Lukaku non stoppa un pallone. Con lo Spezia nessun assist!

Fabrizio Ravanelli, dagli studi di Pressing, si è scagliato contro Lukaku e la sua non perfetta condizione fisica e mentale. In Inter-Spezia, a detta sua, non si può parlare di assist

ANNO DIFFICILE − Ravanelli perplesso nei confronti di Lukaku: «Per Lukaku sarà un anno difficile. Abbiamo visto che una parte di pubblico dell’Inter non sia contento, è tornato anche con un problema mentale che non gli permette di giocare come all’inizio della sua avventura a Milano. Ha anche qualche problema fisico, non riesce a stoppare una palla. Assist con lo Spezia? Non scherziamo, non è un assist, è una sponda di testa. Il grosso lo ha fatto Lautaro Martinez».