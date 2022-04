Ravanelli: «Lautaro Martinez preoccupa più di Dzeko. Gli capita spesso»

Il 2022 dell’Inter non ha certo visto gli attaccanti protagonisti, fatta eccezione per pochissime situazioni. Ravanelli, in collegamento con Campo Aperto su Sky Sport 24, vede Lautaro Martinez con più problemi rispetto a Dzeko.

ATTACCO SPUNTATO – Fabrizio Ravanelli trova qualche lato migliorabile dopo la vittoria di ieri a Torino: «L’Inter non ha avuto una serata positiva, ha provato a iniziare sempre il gioco da dietro ma faceva veramente fatica. Secondo me, oltre a non essere stata una grandissima partita, ci sono stati tanti errori a livello tecnico. Questo fa capire anche come mai l’Inter in questo momento fa fatica a fare il suo gioco. Più preoccupante Lautaro Martinez di Edin Dzeko? Sì, perché ha avuto una grossa involuzione nell’ultimo periodo. Gli capita spesso, ha dei periodi fantastici dove fa reparto da solo e altri, come questo che sta attraversando, dove fa fatica anche a stoppare la palla. Credo che in questo momento tutta l’Inter debba ritrovare la condizione fisica, perché ci sono stati troppi errori a livello tecnico e non li avevo mai visti».