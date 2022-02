Ravanelli: «Kessié può dar fastidio all’Inter. Una difficoltà per il Milan»

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, ha parlato a Sky Sport del derby tra Inter e Milan, sottolineando i punti deboli e di forza delle due squadre.

ANALISI – Fabrizio Ravanelli ha analizzato così Inter-Milan di sabato sera: «Kessié da trequartista può essere una mossa importante per togliere equilibrio e fluidità di gioco all’Inter, soprattutto cercando di schermare Brozovic. Tutto dipende però da come è tornato dalla Coppa d’Africa. Con Leao i rossoneri possono dare fastidio, specialmente nelle ripartenze visto che i nerazzurri faranno la partita. La linea difensiva, soprattutto a livello centrale, potrebbero non riuscire a reggere lo strapotere e la qualità dell’Inter. Ci vorrà un grande sacrificio da parte di tutta la squadra. Sono convinto che sabato faranno una grande partita».