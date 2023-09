Ravanelli: «Da juventino, l’Inter fa paura! Sarà derby internazionale»

Ravanelli non ha dubbi sulla forza dirompente in questo inizio di stagione dell’Inter. Poi in vista del derby col Milan, lo ritiene internazionale

PAURA − A Mediaset, Fabrizio Ravanelli sui nerazzurri e l’imminente Derby: «Da juventino, questa Inter fa paura. Squadra che è cresciuta tantissimo nell’autostima. Strapotere fisico in ogni partita, ha creato tantissimo contro la Fiorentina. Pavard porterà esperienza e caratura, gli farà fare un grande salto. Inter-Milan sarà un derby internazionale, hanno stupito tutti quanti in questo inizio di campionato, giocano veramente bene. Thuram giocatore forte fisicamente, durante la stagione le sue performances si alternano in maniera importante, ovvero ha alti e bassi, ma a Milano può migliorarsi».