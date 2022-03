Ravanelli: «Inter stanca. Brozovic? Grossi dubbi su una cosa»

Fabrizio Ravanelli è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare del momento attuale dell’Inter e delle possibilità di vedere Paulo Dybala in nerazzurro.

NUOVO ACQUISTO – Fabrizio Ravanelli ha parlato così del possibile futuro di Paulo Dybala: «Nell’Inter lo vedo male, mentre nel Milan dovrebbe fare compiti difensivi che non sono nelle sue qualità tecniche. Se dovessi dire due squadre in cui lo vedrei bene direi nel Napoli dietro a Osimhen, o alla Roma insieme a Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini».

CRITICHE – Ravanelli ha poi parlato del momento no dell’Inter: «Qualche critica credo che sia normale averla fatta. Simone ha sempre usato gli stessi ed è andato avanti con un solo schema tattico. Mi sembra strano che l’Inter non possa giocare senza Brozovic. Pensare che un giocatore possa fare la squadra mi fa venire i dubbi. I nerazzurri sono stanchi e fanno fatica a fare tutti i 90 minuti ad alta intensità. Prima era una squadra tonica, ora fa veramente fatica. Tutto dipende, secondo me, dalla condizione fisica».