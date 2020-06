Ravanelli: “Inter squadra temibile, lotterÃ  fino alla fine. Conte…”

Ravanelli: “Inter squadra temibile, lotterà fino alla fine. Conte…”

Fabrizio Ravanelli, intervenuto su “Sky Sport 24” nel corso della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” ha parlato dell’Inter. I nerazzurri, con il successo di ieri contro la Sampdoria, si sono rilanciati nella lotta scudetto.

LOTTA – Fabrizio Ravanelli spende parole di elogio per l’Inter. I nerazzurri, secondo l’ex attaccante della Juventus, lotteranno per lo scudetto sino alla fine: «Credo che il discorso scudetto, per l’Inter, non sia mai stato chiuso. I nerazzurri sono una grande squadra, e mi sembra anche che abbiano lavorato bene in questo stop forzato. È la squadra che per intensità ha dimostrato di essere avanti, ben più della Juventus, almeno per 60 minuti. È una squadra che gioca ad alta intensità, ma ha trovato difficoltà ieri a chiudere la partita, specialmente gli ultimi 20 minuti. È una squadra temibile, ha dei grandi giocatori davanti e che lotterà fino alla fine del campionato. Conte? È sempre stato un professionista, il lavoro da allenatore è perfetto per lui. Lui è sempre sul pezzo, crede nella rimonta dell’Inter e crede nel lavoro. L’Inter così combattiva non si vedeva da tempo».