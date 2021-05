In questi giorni si è parlato tanto di ridimensionamento e cessioni per l’Inter. C’è però chi pensa il contrario, ossia che con Inzaghi in panchina i nerazzurri possano proseguire su quanto costruito da Conte. È Fabrizio Ravanelli: l’ex attaccante, ospite di Mediaset, ritiene che pure in Champions League si possa fare meglio.

CRESCITA DA PROSEGUIRE – Per Fabrizio Ravanelli nella prossima stagione i nerazzurri resteranno comunque competitivi: «Io credo che l’Inter avrà una grande chance in Champions League. Perché? Ci sarà grande entusiasmo, ritornerà spero presto il pubblico, ci sarà l’entusiasmo e la voglia del nuovo allenatore. Credo che Inter, Atalanta e tutte le italiane, onestamente, possano sicuramente fare veramente bene. Ma sull’Inter vedo in questo momento una squadra che, dopo aver vinto lo scudetto, può aprire un ciclo e avere buone chances anche in Champions League».