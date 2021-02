Ravanelli: Â«Inter piÃ¹ pericolosa da quando Conte ha cambiatoÂ»

Ravanelli: «Inter più pericolosa da quando Conte ha cambiato»

Fabrizio Ravanelli

Fabrizio Ravanelli, ex giocatore – tra le altre – della Juventus, è intervenuto negli studi di “Sky Sport” per parlare del momento attuale in casa Inter e del modo di giocare di Antonio Conte.

NUOVO ATTEGGIAMENTO – Fabrizio Ravanelli ha analizzato in questo modo la situazione attuale in casa nerazzurra: «Lukaku è fondamentale in questa Inter, ricordiamoci anche che i nerazzurri hanno cambiato il loro modo di giocare per esaltare proprio il suo miglior giocatore. Se andiamo ad analizzare le partite fatte dai nerazzurri, Conte ha sempre cercato di impostare un gioco ultra-offensivo nella prima parte della stagione. Da quando la squadra ha cambiato atteggiamento aspettando sotto la metà campo con un pressing difensivo, come ha fatto contro la Juventus in campionato e come ieri sera contro la Lazio, si sono visti i risultati. Per affrontare Lukaku, gli avversari devono avere delle marcature preventive importanti. Se hai delle marcature preventive, l’Inter va in difficoltà e fatica anche a trovare i gol».