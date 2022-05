Ravanelli: «Inter, un incentivo in più. Mi piacerebbe vedere una cosa»

Fabrizio Ravenelli è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare la finale di Coppa Italia di domani, sottolineando punti di forza e di debolezza di entrambe le squadre.

COPPA ITALIA – Fabrizio Ravanelli ha parlato così della finale di domani: «Essere in corsa per il campionato incide tantissimo. Per l’Inter poter riuscire a vincere un altro trofeo è un altro incentivo e da parte di tutto l’ambiente nerazzurro c’è un grande entusiasmo. Handanovic ha analizzato perfettamente il momento. Questa partita potrebbe essere importante anche per quella crescita che sta cercando di attuare la squadra nerazzurra a livello di mentalità e vittorie. Alzare questo trofeo, al di là di come andrà in campionato, sarà un ulteriore iniezione di fiducia».

PUNTI DI FORZA – Ravanelli ha poi fatto il punto su Paulo Dybala e sulla formazione bianconera: «La partita di domani potrebbe essere la ciliegina sulla torta per lasciarsi nel migliore dei modi tra l’argentino e la Juventus. Domani mi piacerebbe vedere il tridente con Morata al posto di Bernardeschi. Più qualità in avanti e allo stesso tempo tanta concretezza nella fase difensiva. Molto dipenderà dalle condizioni dei centrocampisti. Cuadrado potrebbe anche fare il quinto in fase difensiva e, perché no, cercare di creare qualche problema nelle ripartenze».