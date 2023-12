Ravanelli: «Inter e Juventus, una differenza in queste 2 squadre»

Fabrizio Ravanelli ha parlato dell’Inter e della Juventus, attualmente al primo e al secondo posto nel campionato di Serie A.

DIFFERENZA – Queste le parole di Fabrizio Ravanelli nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Come vedo la Juve in queste settimane: stazionaria, in crescita, non in crescita, anzi in decrescita? Io vedo sempre una Juve con una grande mentalità, con quello che ha dato il proprio allenatore. Riesce sempre a tirar fuori il meglio ai propri giocatori. È logico che per giocare anche bene bisogna avere grande qualità soprattutto nel far partire l’azione. E poi essere bravi nella qualità, nella velocità della palla. È logico che oggi si fa sempre riferimento a Inter e Juventus. Secondo me, in queste due squadre c’è una differenza. Soprattutto dicono Lautaro, Vlahovic e centrocampisti. Per me, la differenza di queste due squadre sta nei due braccetti. I due braccetti dell’Inter sono due centrocampisti aggiunti. Hanno sempre allo stesso tempo linee di passaggio in più per i centrocampisti dell’Inter e quindi allo stesso tempo hai più possibilità di passaggio e fanno davvero la differenza, cosa che nella Juventus stentano perché quando gioca poi anche Federico Gatti e magari Danilo non sono due che hanno dei grandissimi piedi e in certe situazioni si fa fatica e si torna indietro con un giro palla un po’ scontato».