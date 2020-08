Ravanelli: “Inter, Conte vuole vincere! Il significato del suo sfogo…”

Fabrizio Ravanelli, ex giocatore di Juventus e Perugia, è intervenuto a “Sky Sport”. Si è parlato inevitabilmente dello sfogo di Antonio Conte al termine della sfida vinta conto l’Atalanta

MESSAGGIO – Queste le parole di Fabrizio Ravanelli: «Conte ha capito che c’è bisogno di un ulteriore sforzo da parte della società. Conoscendolo, lui è un perfezionista e mette passione in quello che fa. Metti prima lavoro e poi la sua vita. Vuole vincere in questi tre anni e per farlo ha bisogno di un qualcosa che potesse scuotere mondo Inter. Lui ha stanato quelle persone che reputa non all’altezza della situazione. Entrando a gamba tesa nella situazione ha fatto capre che se si vuole vincere bisogna cambiare strategia».