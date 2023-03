Ravanelli: «Inter, l’analisi parte dallo scorso anno. Meglio o peggio?»

L’Inter ha perso otto partite in ventisei giornate di Serie A, troppe per una squadra che puntava a vincere il campionato. Ravanelli allarga però il discorso al biennio di Inzaghi: ne ha parlato a Pressing Serie A su Italia 1.

DISCORSO AMPIO – Fabrizio Ravanelli allarga il campo: «L’analisi sull’Inter si deve fare dallo scorso anno, da quando è andata via Antonio Conte ed è arrivato Simone Inzaghi. Quest’Inter, che si è detto che l’anno scorso ha buttato lo scudetto, in quest’anno è migliorata o peggiorata? Io dico che è peggiorata, perché non c’è una programmazione. Qualcosa dovrebbe essere saltato all’interno, come relazione fra giocatori e allenatore o società. Non c’è quell’unione per raggiungere i risultati che portino agli obiettivi. È arrivato Romelu Lukaku, doveva essere migliorata».