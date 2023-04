Ravanelli: «Impressionato dall’Inter! Non deve temere nessuno»

Ravanelli valuta positivamente la prestazione dell’Inter nella sfida di Champions League contro il Benfica (vedi pagelle). Di seguito il pensiero espresso dall’ex calciatore e allenatore nel corso della trasmissione di Mediaset Infinity.

VITTORIA MERITATA – Fabrizio Ravanelli interviene al termine di Benfica-Inter e dice la sua sulla vittoria dei nerazzurri. Così l’opinionista della trasmissione di Mediaset Infinity: «L’Inter stasera ha dato la dimostrazione di essere una squadra e che ama questa competizione con giocatori importanti che si esaltano in queste situazioni. Mi ha impressionato perché la squadra di Inzaghi ha dimostrato grande dinamismo. L’ho vista veramente in forma, anche fisicamente. La vittoria dell’Inter è stata strameritata e poteva arrivare anche con qualche gol in più. Ai nerazzurri si chiedeva di più anche in campionato per via del calibro della squadra. L’Inter non deve temere nessuno. Se Lukaku ritrova quella qualità iniziale sotto porta può fare male a tutti. Stando bene fisicamente diventa devastante, soprattutto in partite così. Tirare un rigore non è facile, testimonia la sua personalità e la volontà di voler dimostrare affetto. È come se Lukaku si sentisse in debito con i tifosi per la mancanza di continuità. Continuando così potrà diventare determinante per l’Inter da qui alla fine della stagione. Quello che è mancato negli ultimi tempi alla squadra di Inzaghi è la finalizzazione, altrimenti parleremmo di altre partite. Anche stasera, per definirla una partita veramente perfetta sarebbe servito un gol in più»