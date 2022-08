Ravanelli: «Grave errore su gol Inter. Dzeko, mai rigore: ecco perché»

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante – tra le altre – della Juventus, ha analizzato la sconfitta del Lecce contro l’Inter. Sottolineando un grave errore della difesa giallorossa sulla rete decisiva di Dumfries al 95′. Negli studi di Pressing, su Italia Uno, l’opinionista ha anche detto la sua sul mancato rigore per fallo di Blin su Edin Dzeko.

GRAVE ERRORE – Fabrizio Ravanelli ha analizzato così Lecce-Inter e l’errore che ha portato alla rete di Dumfries nel finale: «I nerazzurri sono partiti molto bene, ma quando non riesci a chiudere le partite poi vai in difficoltà. La bravura di Inzaghi è stata anche nei cambi, che si sono rivelati fondamentali. Se andiamo a vedere chi è entrato, capiamo la profondità della rosa dell’Inter. Tanti giocatori di qualità e di livello. È una squadra strutturata e forte fisicamente. Mi dispiace perché il Lecce ha fatto un gol marcando a zona, Baroni dovrà riflettere molto. Non si può stare fermi così, è stato un errore molto molto grave».

CONFRONTO – Da ex attaccante, Ravanelli ha poi confrontato Edin Dzeko e Romelu Lukaku: «Con Lukaku si guadagna in potenza e verticalizzazioni veloci. Ma se andiamo ad analizzare la sua prestazione, è stata insufficiente. Specialmente a livello tecnico. Anche Inzaghi dovrà soppesare le sue caratteristiche con quelle di Dzeko in base alle partite. Con una certa tipologia di gioco il belga potrebbe andare in difficoltà. L’Inter ha giocatori di grande qualità. Quando si costruisce una squadra per cercare di vincere lo scudetto, lo si fa costruendo una grande difesa. Si vince quando tanti vanno in gol, non quando segna sempre lo stesso. Serve la qualità dei giocatori. Non credo che non ci sia la qualità per vincere le partite. I nerazzurri lo scorso anno hanno gettato lo scudetto con o senza Lukaku».

NIENTE RIGORE – Ravanelli ha infine commentato il mancato rigore per l’Inter nel secondo tempo della gara: «Per me quello su Dzeko non è mai rigore. Il direttore di gara ha giudicato bene, la tirata di maglia non è assolutamente determinante in quell’azione. Ricordiamoci questo episodio, perché altrimenti dovremmo dare cinquecentocinquanta rigori ogni partita. Non si può dire che non si possa tirare la maglia, perché succede sempre, specialmente sui calci piazzati».