Ravanelli: «Dumfries ingenuo! L’analisi di Inzaghi sull’Inter non mi convince»

Ravanelli commenta il pareggio di San Siro. L’ex attaccante della Juventus, intervenuto come ospite su Sky Sport 24, dice la sua sull’episodio del rigore che vede protagonista Dumfries e non sposa la linea di pensiero di Inzaghi dopo l’1-1 di Inter-Juventus

RIGORE DUMFRIES – Il parere di Fabrizio Ravanelli sull’1-1 di Inter-Juventus va oltre l’episodio: «Credo sia stato un intervento scomposto, al di là della verifica del VAR che può esserci o meno. L’intervento è stato fuori luogo, soprattutto per quanto riguarda la posizione dell’intervento fatto. Denzel Dumfries è stato un pochetto ingenuo a fare questo intervento. Onestamente, l’Inter ha approcciato la partita meglio della Juventus, che con il cambio iniziale ci ha messo tanto a entrare in partita. L’Inter ha fatto la stessa partita fatta contro la la Lazio: è andata in vantaggio e ha amministrato senza mettere il colpo del KO. Quando affronti giocatori di qualità, soprattutto quelli della Juventus, che ha nel DNA la voglia di lottare fino all’ultimo, rischi di farla rientrare in partita. La Juventus ha avuto altre occasioni prima del rigore, ma è mancata un po’ di convinzione».

ANALISI INZAGHI – Ravanelli è piuttosto critico sul potenziale inespresso dell’Inter: «Credo che non sia stata una bellissima partita e il pareggio ci può stare. Non sono convinto dell’analisi fatta da Simone Inzaghi, perché l’Inter sta lasciando troppo punti. Perché non chiude le partite! Non può pensare di rivincere lo scudetto con questo atteggiamento. Ha sicuramente una grandissima rosa. La squadra è molto forte sia fisicamente sia tecnicamente, ma nelle ultime due partite ha gettato al vento due possibilità per portare a casa altrettante vittorie. E una squadra come l’Inter non può permettersi di farlo, perché poi lo paghi. La continuità di Milan e Napoli lo sta dimostrando, infatti sono entrambe in vetta. Invece l’Inter ha fatto fatica ultimamente».