Ravanelli: «David come Lautaro Martinez. Lukaku in Italia ha potere perché…»

Dalla possibilità di vedere Romelu Lukaku alla Juventus al nuovo obiettivo bianconero David accostato al capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Il pensiero di Ravanelli, esposto nel corso di un’intervista rilasciata a TuttoSport.

DIFFERENZE – Fabrizio Ravanelli, ex giocatore della Juventus, dice la sua su alcune vicende legate anche al mondo Inter. Intervistato da Nicolò Schira su TuttoSport, l’allenatore afferma: «In Serie A Jonathan David lo assimilerei più a Lautaro Martinez o a Ciro Immobile. Come mi spiego il gap di rendimento fra Italia e Inghilterra di Romelu Lukaku? La risposta è molto semplice: c’è una differenza abissale a livello fisico tra Serie A e Premier. Loro vanno ed entrano sempre a duemila. Da noi Lukaku ha uno strapotere che in Inghilterra non può e non potrà mai avere. Questo aspetto in Italia lo rende quasi inarrestabile. Alla Juventus serve uno da 20 gol all’anno. Lukaku e David lo sono: tra i due la punta del Lille, però, ha ancora grossi margini di miglioramento e può crescere tanto giocando al fianco di tanti campioni».