Ravanelli: “Conte? Se riguardasse i post partita capirebbe! Con il Napoli…”

Fabrizio-Ravanelli

L’Inter ha conquistato tre punti pesanti con il Napoli e domenica sfida lo Spezia, nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Ravanelli – intervenuto nel corso di “Campo Aperto”, in onda su “Sky Sport 24” – dice la sua sui nerazzurri, facendo qualche appunto al suo ex compagno di squadra, Antonio Conte

GESTIONE – L’Inter di Antonio Conte per Fabrizio Ravanelli ha una squadra fortissima. L’ex bianconero tira le orecchia al tecnico nerazzurro: «Secondo me l’Inter ha una squadra veramente incredibile, Antonio (Conte, ndr) è un allenatore eccezionale. Io posso dire che certi giudizi, sotto il punto di vista del gioco e non solo, vengono fatti non soltanto nell’arco dei 90 minuti ma anche per i pre e post partita che Conte ha fatto. Magari se riguardasse certe partite ma anche certi post-partita, vedrebbe che qualche errorino lo ha commesso nella gestione delle interviste».

SISTEMA – Ravanelli commenta poi la prestazione dell’Inter con il Napoli: «Con il Napoli ha fatto una buona partita centralmente, poi togliendo un punto di riferimento come Lautaro Martinez a mio modesto parere ha perso la superiorità numerica rischiando di prendere gol. Conte ha capito che questa Inter, per la sua idea di gioco, non appagava. Quindi è tornato a fare un gioco non dico di ripartenza, ma con più solidità al reparto difensivo perché ha giocatori in mezzo e davanti che possono risolver le partite in qualsiasi momento. Ha ritrovato risultati e solidità difensiva, pur non giocando un calcio di altissimo livello».