Ravanelli: “Conte ha scelto primo obiettivo di mercato dell’Inter. Lukaku…”

Ravanelli è intervenuto in collegamento con Sky Sport 24. L’ex attaccante, fra le altre di Juventus e Lazio, ha parlato di cosa serva all’Inter sul mercato e delle scelte del suo ex compagno Conte, ora allenatore nerazzurro, che probabilmente contro la Sampdoria dovrà rinunciare a Lukaku (vedi articolo).

LE SCELTE – Fabrizio Ravanelli è certo su quale sostituto di Romelu Lukaku sceglierà Antonio Conte per Sampdoria-Inter: «Sicuramente metterà Ivan Perisic. Dipenderà dalla condizione e da come vorrà giocarsi le prossime tre partite, ma sicuramente non vorrà rischiare Lukaku. Al di là di tutto, dovrà gestire tutti e allo stesso tempo Lukaku, quindi penso che la soluzione sarà quella di Perisic. Credo che l’Inter metta sempre molta pressione all’avversario, anche sotto il punto di vista fisico. Anche Lukaku è un giocatore molto forte fisicamente e gli avversari possono resistere, ma solo fino a un certo punto. L’Inter ha strapotere fisico, nei secondi tempi viene fuori magari quando l’avversario cala un attimo. Se l’Inter prende Gervinho ricordiamoci che Conte predilige avere una torre, non vedo altri giocatori come Lukaku che riescano a fare salire la squadra. Cosa serve dal mercato? Un centravanti forte fisicamente, Conte ha dimostrato che è il suo primo obiettivo».