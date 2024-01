Rastelli: «Inzaghi? Un ricordo. Inter-Juventus, non mi sorprende un cosa!»

Massimo Rastelli, ex calciatore che ha diviso con Simone Inzaghi un periodo al Piacenza, parla del duello Inter-Juventus. Poi i ricordi legati all’allenatore nerazzurro.

LA PIÙ FORTE – Massimo Rastelli, da ex calciatore di Serie A, si esprime su Inter e Juventus, che domenica prossima si affronteranno nello scontro diretto. Così l’ospite di Radio Sportiva: «L’Inter la reputo la squadra più forte campionato e lo sta dimostrando, a suon di risultati e di concretezza nel sapere gestire le partite nei vari momenti. La Juventus può sembrare una sorpresa però col fatto che non aveva le Coppe ero dell’idea che potesse fare un buon campionato. Magari non con questa continuità ma sicuramente mi aspettavo una Juventus che potesse stare fra le prime quattro tranquillamente. Se è brava a mantenere questa continuità penso che possa approfittare ancora a rosicchiare qualcosina perché le altre avranno impegni che tolgono energie non solo fisiche ma soprattutto mentali. Lautaro Martinez o Dusan Vlahovic? Sono entrambi due bravi attaccanti di Inter e Juventus. L’argentino sta avendo la piena maturità, con grande personalità ha preso in mano questa squadra. Sta a proprio agio, sta bene. Vlahovic ha ancora tanti margini di miglioramento ma sono due attaccanti diversi che fanno la fortuna delle proprie squadre».

Non solo Inter-Juventus! Rastelli ricorda il passato con Inzaghi

PASSATO – Non solo Inter-Juventus. Massimo Rastelli, poi, apre il cassetto dei ricordi e parla del suo rapporto con Simone Inzaghi: «Ho avuto il piacere di giocare con Simone. Lui aveva 20 anni, io ero già sulla trentina ed eravamo in un Piacenza tutto italiano che rimane l’orgoglio dell’Italia intera. Era una squadra che riusciva a ritagliarsi un suo spazio in Serie A. Poi ha fatto la sua carriera da calciatore e da allenatore sta dimostrando un ragazzo molto intelligente nel gestire bene le situazioni. Soprattutto quando le cose si fanno un po’ più difficili. Una piazza come Milano, soprattutto dopo Antonio Conte, non era semplice e Simone Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro».