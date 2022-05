Rastelli: «Barella, che personalità già a 17 anni! Migliorato in un limite»

Massimo Rastelli, in collegamento su Sky Sport 24 e tecnico di Barella ai tempi del Cagliari, si è espresso su Barella e la sua crescita all’Inter. Il centrocampista sardo è diventato un top a livello mondiale

CENTROCAMPISTA TOP − Rastelli elogia le caratteristiche e la crescita di Barella: «Mi aspettavo l’impatto di Barella già al primo anno dell’Inter. Sapevo di avere un talentino quando arrivai a Cagliari. Aveva 17 anni e doveva ancora crescere ma ciò che colpiva era la sua personalità. Anno dopo anno è migliorato, andando in una grandissima squadra non soffrendo minimamente una maglia molto pesante come quella dell’Inter. E’ un centrocampista completo, bravissimo nell’interdizione. Ha forza fisica, muscoli, tecnica. Migliorato tanto sotto l’aspetto tattico e tecnico. Aveva un suo limite nell’attaccare l’area, nel riempirla ma adesso è migliorato anche qui grazie agli allenatori che ha avuto. Oltre a farsi 30-40 metri di copertura, è diventato bravo anche ad andare a chiudere l’azione».