Rastelli: “Barella, nessuna sorpresa. All’Inter ha fatto vedere…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari, ha parlato del centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari, sul suo ex giocatore Nicolò Barella, ora centrocampista dell’Inter. «Non ho sorpreso, ha sempre dimostrato grande maturità e personalità. All’Inter ha fatto vedere quanto sia importante avere carattere per indossare maglie di un certo spessore».