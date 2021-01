Rastelli: «Barella, mostruoso già a 19 anni. Che naturalezza con l’Inter!»

Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “TMW Radio”, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. La crescita di Barella nell’Inter e la corsa scudetto tra i temi trattati nel suo intervento

ESPLOSIVO – Massimo Rastelli ha lanciato e cullato Nicolò Barella quando era praticamente un ragazzino, e dall’esperienza al Como era rientrato alla base, diventando una colonna portante del Cagliari: «Dirlo ora è facile – ammette Rastelli – ma a 19 anni mostrava già grande personalità. Questa è la caratteristica che fa capire dove può arrivare un calciatore: si è fatto le ossa e anno dopo anno è migliorato. Lì si fa la differenza: ha sempre mostrato naturalezza nel vestire una maglia pesante come quella dell’Inter, ma anche della Nazionale. Sembra esserci da anni. Scudetto? Questo campionato sarà irripetibile: si gioca senza pubblico, con le squadre che non hanno fatto preparazione. La classifica è figlia di una stagione in cui ci sono squadre che senza tifosi riescono a dare di più, col fattore campo andato a farsi benedire ogni risultato diventa possibile. Il Milan è la vera sorpresa: è l’unica squadra ad avere avuto un rendimento costante, quasi come fosse un campionato normale».