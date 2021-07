Rastelli: «Barella migliorato negli anni. Si è ritagliato un ruolo importante»

Barella è diventato un cardine dell’Inter e dell’Italia, arrivando a vincere con entrambe le maglie in pochi mesi. Rastelli, ex allenatore del Cagliari, ai microfoni di “TMW Radio”, ha parlato della grande crescita del centrocampista nerazzurro, indicandolo anche come esempio da seguire.

CRESCITA COSTANTE – Massimo Rastelli ha visto crescere Nicolò Barella con i suoi occhi quando era allenatore del Cagliari: «Si vedeva subito che aveva tutte le qualità per arrivare ad alti livelli. Quando si è molto giovani e si fanno vedere già cose importanti, la cosa difficile è mantenere queste aspettative. Lui è stato bravo a migliorarsi giorno dopo giorno, anno dopo anno. Quelle qualità che vedevo in lui sono esplose nel miglior modo possibile. Quando Barella è riuscito a dare continuità e a migliorare quegli aspetti che sapeva di dover migliorare, si è ritagliato un posto importante nel nostro calcio. Se un allenatore ha un giovane bravo, non guarda la carta d’identità. La bravura dev’essere quella di avere continuità. La difficoltà è fare una partita a grandissimi livelli e poi le altre sottotono. Invece Barella è sempre riuscito a mantenere uno standard di rendimento costante, migliorandolo giorno dopo giorno».

MODELLO – Alla domanda su cosa augura al centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, l’ex allenatore dei sardi non ha dubbi: «Gli auguro la stessa cosa che pensavo e speravo di Barella. Cioè di trovare quella continuità che poi ti permette di giocare ad alti livelli per un’intera carriera. Castrovilli ha le stesse caratteristiche e le stesse qualità, anche se con alcuni aspetti molto diversi. Credo che possa fare lo stesso percorso di Barella. La differenza è che Nicolò, anno dopo anno, partita dopo partita, è sempre riuscito a fare un piccolo step in avanti». Barella viene indicato da Rastelli come un modello da seguire, grazie all’enorme crescita che ha mostrato nel corso degli anni.