Raspadori: «Vogliamo riscattare il KO con l’Inter! Ecco cosa ci è mancato»

Raspadori parla dopo la sconfitta subita a San Siro con l’Inter nella prima gara di campionato del 2023. L’attaccante del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, sottolinea quanto la squadra di Spalletti sia desiderosa di riscattare subito il KO

BRILLANTEZZA – Giacomo Raspadori spiega cosa è successo al Napoli che alla prima gara di campionato del 2023 ha subito una sconfitta con l’Inter: «Questo periodo di sosta ci ha fatto perdere un po’ di brillantezza, dobbiamo continuare a lavorare per tornare a fare il Napoli della prima parte di stagione. Siamo consapevoli di cosa possiamo fare e sta a noi lavorare e riprendere quella mentalità ed entusiasmo che ci siamo costruiti. Nella prima partita ci è mancata ma stiamo lavorando per tornare a fare il Napoli. Anche dopo un risultato negativo conta sempre come si reagisce. Non bisogna adagiarsi dopo una bella vittoria, non bisogna buttarsi giù dopo una sconfitta tra l’altro su un campo difficile e contro una grande squadra. Riprendiamo condizione ed entusiasmo perché domenica ci aspetta già una partita fondamentale. Sampdoria? La nostra volontà è di riscattare il KO».