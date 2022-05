Raspadori speranza Inter: «Sassuolo-Milan? Per migliorare servono tre punti»

Raspadori è uno dei giocatori del Sassuolo a cui l’Inter si affida per sperare che arrivi il successo neroverde sul Milan. Intervistato per Dribbling su Rai 2, l’attaccante classe 2001 segnala come voglia vincere l’ultima partita.

CHIUDERE BENE – Il Sassuolo sarà arbitro della Serie A: se non batte il Milan i rossoneri sono campioni a prescindere dal risultato di Inter-Sampdoria. Potrebbe essere l’ultima in neroverde di Giacomo Raspadori, che però è fiducioso: «Decisivo per il titolo? Io penso che si respiri un’aria di entusiasmo, perché comunque per chi fa questo mestiere avere gli occhi addosso dev’essere all’ordine del giorno. Noi siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, perché vogliamo finire bene e se vogliamo migliorare la nostra classifica dobbiamo prendere i tre punti. A chi chiederò la maglia? Vivrò di emozioni, vediamo. Ci sono giocatori che ho visto da bambino, che quando ti ritrovi a giocarci contro fa emozione».