Raspadori rassicura: «Sassuolo-Milan, giocheremo con impegno e serietà!»

Raspadori, presente al Mapei Stadium nel corso del convegno “Un anno di Generazione S. Per diventare grandi ci vuole passione”, ha parlato anche dell’ultima sfida di campionato, in casa contro il Milan.

CON IMPEGNO – Giacomo Raspadori al Mapei Stadium nel corso di un convegno ha promesso serietà per l’ultima partita di campionato, decisiva per le sorti dello scudetto: «Sassuolo-Milan, niente di diverso rispetto quello che faremo sempre, cioè giocare con impegno e serietà. Credo che la serenità di affrontare le cose pensando a noi ci abbia portato a fare quello che abbiamo fatto quest’anno. Penso che non ci debba essere niente di diverso rispetto a quello fatto oggi».